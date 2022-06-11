شبكة الإعلام العراقي تعزي بوفاة شيخ المعلقين مؤيد البدري

2022/06/11 | 14:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع قدمت شبكة الإعلام العراقي، اليوم السبت، التعزية لأسرة ومحبي شيخ المعلقين الرياضيين، مؤيد البدري.وجاء في نص التعزية التي اطلعت عليها وكالة الأنباء العراقية (واع): "تتقدم شبكة الإعلام العراقي بأصدق التعازي لأسرة ومحبي شيخ المعلقين الرياضيين، مؤيد البدري، الذي توفى اليوم السبت بعيداً عن بلاده، عن عمر ناهز الـ 88 عاماً".وأضافت: "وتستذكر شبكة الإعلام السيرة المهنية والوطنية للراحل، الذي لازم صوته الذكريات الرياضية للعراقيين، بأسمى صور الفخر والاعتزاز، تغمده الله بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".وتوفى، اليوم السبت، المعلق الرياضي الكبير وشيخ المعلقين مؤيد البدري عن عمر ناهز الـ 88 عاماً.

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