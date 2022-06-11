سلطة الطيران المدني: فحص بي سي ار “ألغي” وبطاقة التلقيح الدولية باقية

2022/06/11 | 14:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أوضحت سلطة الطيران المدني، اليوم السبت، موقفها من وجوب بطاقة التلقيح الدولية للمسافرين.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني، جهاد الديوان، إن”تعليمات وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تشترط إبراز بطاقة التلقيح الدولية الصادرة من وزارة الصحة، وإلغاء الاعتماد على فحص بي سي آر “، مؤكداً أن “فحص بي سي آر ألغي مع إبقاء البطاقة الدولية”.

وأضاف أن “سلطة الطيران مؤسسة تنفيذ تأخذ التوجيهات من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، سواء كان بإلغاء بطاقة اللقاح الدولية أو البقاء عليها”.

وأكدت وزارة الصحة، في وقت سابق، استمرار اعتمادها على بطاقة التلقيح الدولية، لتشجيع المواطنين لأخذ اللقاح، وحمايتهم من فيروس كورونا والتخفيف من اضراره.

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