2022/06/11 | 14:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني مطّلع، السبت، بدخول القوات الأمنية في محافظة البصرة، بإنذار عام وتشديد الإجراءات لدى كافة صنوف القوات الأمنية في المحافظة.

وقال المصدر، إن “القوات الامنية شددت من اجراءاتها الامنية في البصرة ودخلت بحالة إنذار عام، على خلقية تظاهرات لأصحاب العقود 315 والاجور اليوميين المطالبين بالتثبيت على الملاك الدائم في الشركات النفطية”.

وأضاف المصدر أن “الانتشار الأمني والانذار جاء نتيجة تهديد المتظاهرين بالاعتصام امام الشركات النفطية واغلاقها”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأجهزة الأمنية في البصرة تدخل حالة الإنذار.. والسبب؟) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأجهزة الأمنية في البصرة تدخل حالة الإنذار.. والسبب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).