يعرق ويشفى ذاتيًا.. فيديو مخيف لروبوت بجلد بشري

2022/06/11 | 14:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طور باحثون في معهد العلوم الصناعية في طوكيو جلدًا حيًا شبيهًا بجلد البشر على إصبع آلي.

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