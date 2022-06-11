معدل أسعار الوقود في الولايات المتحدة يرتفع إلى مستوى قياسي جديد

2022/06/11 | 14:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز متوسط سعر غالون البنزين على مستوى الولايات المتحدة 5 دولارات للمرة الأولى على الإطلاق.

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