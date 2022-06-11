2022/06/11 | 14:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بابل

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يبين الواقع غير الصحي في مجزرة مواشي الهاشمية في محافظة بابل.

وأظهر الفيديو، عاملين في المجزرة وهم يشكون لمحافظ بابل، انسدادات انابيب الصرف الصحي في قضاء الهاشمية وفي المجزرة.

التفاصيل في هذا الفيديو:

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