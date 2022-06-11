نائب مستقل: اطراف سياسية مستفيدة من الانسداد وتريد بقاء حكومة تصريف الاعمال

2022/06/11 | 14:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف النائب المستقل سجاد سالم، اليوم السبت، عن وجود اطراف سياسية مستفيدة من حالة الانسداد السياسي في العراق.وقال سالم، لوكالة “ايرث نيوز”، ان “هناك بعض الأطراف السياسية تريد بقاء الوضع على ما هو عليه من بقاء حالة الانسداد السياسي وبقاء حكومة تصريف الاعمال اليومية، كونها تستفاد من هذا الوضع، لكن المصلحة الوطنية […]

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