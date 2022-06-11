القبض على 15 متاجراً بالمخدرات في كركوك

2022/06/11 | 15:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باعتقال 15 متاجراً بالمخدرات في محافظة كركوك.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “مفارز مديرية مكافحة المخدرات في كركوك، تمكنت من اعتقال 15 من المتاجرين والمروجين للمخدرات”.وأضاف المصدر ان “المتهمين تم توقيفهم وفق المادتين 28 و32 من قانون العقوبات”.

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