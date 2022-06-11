2022/06/11 | 15:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السبب الدقيق لإنفلونزا الطماطم غير معروف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هي إنفلونزا الطماطم؟ وما اسبابها؟) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هي إنفلونزا الطماطم؟ وما اسبابها؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).