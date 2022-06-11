بغداد وطهران يبرمان اتفاقاً ثقافياً مشتركاً وطلب إيراني بكتابة

2022/06/11 | 15:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق العراق وايران، اليوم الخميس، على

تأسيس لجنة مشتركة "للتبادل الثقافي"

بين البلدين، فيما طالب مسؤول إيراني

بـ"المساعدة الشخصية، في كتابة رواية

المقاومة والتضحيات المشتركة".

واجتمع وزير الثقافة وال

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