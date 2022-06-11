الفتح يكشف عن تكتيك جديد للصدر لتفعيل المظاهرات

2022/06/11 | 15:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، اليوم السبت، عن تكتيك جديد لزعيم التيار الصدري من اجل تفعيل المظاهرات.وقال الفتلاوي لوكالة ايرث نيوز، ان “خطوة الصدر في توجيه نواب كتلته بكتابة استقالتهم هي اشاره لاعادة الانتخابات المبكرة او الذهاب الى المعارضة واستخدامها كورقة ضغط برلمانية.واضاف “كما انها قد تكون لاختبار الطاعة الفعلية […]

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