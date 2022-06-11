2022/06/11 | 15:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن ضبط مواد كيمياوية خطرة مخالفة في ميناء أم قصر.وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "هيئة المنافذ الحدودية بجهود ومتابعة دقيقة لجميع البضائع في منفذ ميناء أم قصر الأوسط ومن خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات مع جهاز المخابرات الوطني تمكنت من ضبط حاويتين تحتوي (مواد كيمياوية خطرة) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد متجاوزة للمدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة".وأشار الى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى مركز شرطة كمرك ام قصر الاوسط لعرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة" .

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