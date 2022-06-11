عاش قبل 125 مليون سنة.. اكتشاف بقايا تعود لأحد أكبر الديناصورات المفترسة التي عاشت في أوروبا

2022/06/11 | 15:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر علماء الحفريات على عظام ديناصور تعود لأحد أكبر الديناصورات آكلة اللحوم، التي عاشت في أوروبا.

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