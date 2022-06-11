تركيا تصدر قرارا بشأن

2022/06/11 | 15:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عدم السماح للسوريين بزيارة بلادهم في إجازة عيد الأضحى القادم، وفقا لوكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول".

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