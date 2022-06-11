قوات الأمن تدخل حالة الإنذار عقب تظاهرات

2022/06/11 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

دخلت القوات الأمنية في البصرة، اليوم السبت، انذاراً عاماً، فيما شددت من إجراءاتها لكافة صنوفها.

وقال مصدر امني لـ(بغداد اليوم) إن "القوات الأمنية في محافظة البصرة دخلت بإنذار عام وتشديد الإجراءات لدى كافة صنوفها".

وأضافت أن "حالة إنذار عام، جاء على خلقية تظاهرات لأصحاب العقود 315 والاجور اليوميين المطالبين بالتثبيت على الملاك الدائم في الشركات النفطية مع وجود تهديد من قبل المتظاهرين بالاعتصام امام الشركات النفطية واقتحامها واغلاقها".

وكان العشرات من أصحاب العقود 315 قد تظاهروا بالقرب من الشركات النفطية للمطالبة بتثبيتهم على الملاك، بعد اقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي الذي صوت عليه البرلمان بعد خلافات حادة دون تثبيتهم فيه.

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