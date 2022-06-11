مكافحة المخدرات تطيح بـ 15 تاجر بالمواد المخدرة في كركوك

2022/06/11 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوكافاد مصدر امني، اليوم السبت، بتمكن القوات الأمنية من اعتقال 15 من المتاجرين بالمخدرات في محافظة كركوك.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "مفارز مديرية مكافحة المخدرات في كركوك، تمكنت من اعتقال 15 من المتاجرين والمروجين للمخدرات وفق المادتين 28 و32 من قانون العقوبات".وتشهد المدن العراقية تفشي ظاهرة انتشار المخدرات وخاصة في مدن جنوبي البلاد، في ظل تدابير أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.

والشهر الماضي، قتل تاجر مخدرات بعد رفض تسليم نفسه للقوات الأمنية في منطقة الحسينية شرقي العاصمة بغداد.

كما أعلنت السلطات تفكيك شبكتين لتجارة المخدرات وضبط أكثر من 6 ملايين حبة مخدرة خلال عملية نفذتها وحدات أمنية خاصة، جنوب غربي بغداد، بعد أيام قليلة من إعلان وزارة الداخلية ضبط أكثر من 8 ملايين حبة مخدرة في العاصمة، واعتقال عدد من المتورطين بمحاولة توزيعها داخل البلاد.

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