حزب بارزاني يحمّل الفصائل المسلحة تكرار قصف اربيل ويدعو لإخراجها من نينوى

2022/06/11 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – أربيل حمل الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت، الفصائل المسلحة تكرار عمليات قصف أربيل، داعيا الى إخراجها من محافظة نينوى.

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، لـ(بغداد اليوم)، ان "الفصائل المسلحة المتواجدة في محافظة نينوى هي المسؤولة عن قصف اربيل المتكرر".

وأضاف أن "تكرار القصف اربيل يتطلب وضع الحلول من قبل الحكومة فمن غير المعقول أن يكون المواطن الضحية وعدم انهاء هذا الملف من قبل الحكومة"، داعيا الى "اخراج تلك الفصائل من محافظة نينوى".

وكانت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان اعلنت، امس الأربعاء، إصابة ثلاثة أشخاص بتفجير طائرة مسيرة مفخخة في أربيل.





وأجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني، عقب الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل، بطائرة ملغمة.

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