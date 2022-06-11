علماء في طريقهم لطعام جديد… جبن نباتي مصنوع من البازلاء الصفراء

2022/06/11 | 15:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تزعم دراسة من الدنمارك أنه من الممكن صياغة نوع جديد تماما من الجبن النباتي، والمصنوع من ‏البازلاء الصفراء.‏ وقال معدو الدراسة من جامعة كوبنهاغن، والمنشورة في مجلة “Foods”، إنهم إذا أنشأوا “أساسا” من البازلاء الصفراء المخمرة، فمن الممكن أن تكون بمثابة نقطة انطلاق لتصنيع الجبن، والذي سيحتوي على 10 بالمئة فقط من البروتين.[…]

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