الهند.. قمع مظاهرات في مدن عدة احتجاجاً على الإساءة للنبي محمد

2022/06/11 | 15:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزايدت خطابات الكراهية والمشاعر المعادية ضد المسلمين .ص

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