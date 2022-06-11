صفقة قياسية.. ليفربول يسعى للتعاقد مع أغلى لاعب في تاريخه

2022/06/11 | 15:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة.يسعى نادي ليفربول ضم الأوروغوياني، داروين نونيز، مهاجم بنفيكا البرتغالي، لتدعيم خطه الهجومي، تحسبا للرحيل المتوقع للسنغالي ساديو ماني صوب بايرن ميونخ خلال الميركاتو الصيفي الحالي.وأفاد الصحفي الإيطالي الشهير، فابرزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، بان بنفيكا تلقى بالفعل عرضا رسميا من ليفربول لضم نونيز، البالغ من العمر 22 عاما.وتقدم ليفربول […]

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