التيار يثقب الإطار ويمرر القرار

2022/06/11 | 15:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: هادي جلو مرعي

لاعزاء لللكتاب والمعلقين والسادة

المحللين الذين صدعوا رؤوسنا بالشعارات

الوطنية الزائفة، وضرورات حفظ المال

العام، وإحترام التشريعات القانونية،

وقد مضت أسابيع وهم يجترون كل

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