بالوثيقة.. التربية تقرر عدم تسليم بطاقة الاشتراك في الامتحانات الوزارية للطلبة الا بهذا الشرط

2022/06/11 | 15:40 - المصدر: ايرث نيوز

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التربية تقرر عدم تسليم بطاقة الاشتراك في الامتحانات الوزارية للطلبة الا بهذا الشرط أولاً على ايرث نيوز.

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