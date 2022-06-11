لأول مرة… متوسط سعر غالون الوقود في أمريكا يصل إلى 5 دولارات

2022/06/11 | 15:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..وصل متوسط سعر غالون البنزين على مستوى أمريكا، اليوم السبت، إلى 5 دولارات للمرة الأولى على ‏الإطلاق.‏ وقال نادي السيارات الأمريكي إن متوسط السعر، اليوم السبت، كان 5 دولارات، بينما يدفع سائقو السيارات في بعض أجزاء البلاد، وخاصة ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أكثر من ذلك بكثير، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس” للأنباء.ويصل أعلى متوسط […]

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