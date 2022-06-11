الأمن الغذائي مائدة سرقة على جثث الفقراء

2022/06/11 | 15:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سيف اكثم المظفر..قبل ان نتحدث عنه، يجب ان نفهم ماهو قانون الأمن الغذائي، ولماذا يصر التحالف الثلاثي على تمريره؟ قدمت وزارة التجارة طلبا، لتجهيز البطاقة التموينية لسنة 2022 بقيمة 9 ترليون دينار، بسبب تأخير اقرار الموازنة ..نتيجة عدم وجود حكومة منتخبة، وفقدان حكومة تصريف الأعمال صلاحية تقديم القوانين، بل ولا يحق لها […]

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