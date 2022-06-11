2022/06/11 | 15:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- IMG_3869

ظهرت المقالة بالصورة والفيديو..



حريق داخل “سوق البالة” في ابو دشير أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة والفيديو.. حريق داخل “سوق البالة” في ابو دشير) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة والفيديو.. حريق داخل “سوق البالة” في ابو دشير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).