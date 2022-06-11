المنافذ الحدودية: ضبط مواد كيميائية خطرة مخالفة في ميناء أم قصر

2022/06/11 | 15:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبط مواد كيميائية خطرة مخالفة في ميناء أم قصر.

وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة خبر برس (واخ) أن “هيئة المنافذ الحدودية بجهود ومتابعة دقيقة لجميع البضائع في منفذ ميناء أم قصر الأوسط، ومن خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات مع جهاز المخابرات الوطني، تمكنت من ضبط حاويتين تحتوي (مواد كيميائية خطرة) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد متجاوزة للمدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء من دون مراجعة أصحاب العلاقة”.

وأشار الى أنه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى مركز شرطة كمرك أم قصر الأوسط، لعرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.

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