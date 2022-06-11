2022/06/11 | 15:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الشمري يصدر من الأنبار 3 توجيهات تتعلق بمرور الحجاج » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 15:48

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