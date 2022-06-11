بعد التهديدات الروسية.. مخاوف من جرائم حرب عبر

2022/06/11 | 15:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعدت حدة التهديدات المتبادلة بين روسيا والغرب، والتي تحذر مغبة تحول "الهجمات الإلكترونية" إلى مواجهات عسكرية مباشرة بين الجانبين.

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