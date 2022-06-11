"شيخ المعلقين".. المشوار الكامل لمؤيد البدري

2022/06/11 | 15:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - تقريرمؤيد عبد المجيد البدري (21 نوفمبر 1934)، وهو رمز من رموز الكرة العراقية، مقدم برامج ومعلق رياضي عراقي، من مواليد بغداد، منطقة الأعظمية، محلة السفينة.

تعلم مؤيد عبد المجيد القراءة والكتابة في الكتاتيب قبل دخولهِ المدرسة الابتدائية، وبعدها درس في ثانوية الأعظمية في بغداد، وتخرج منها عام 1953، ثم التحق بالمعهد العالي للتربية الرياضية في جامعة بغداد عام 1954، وتخرج منهُ عام 1957.



ولقد حصل على بعثة دراسية إلى الولايات المتحدة، وهنالك نال درجة البكالوريوس ثم الماجستير في العلوم الرياضية.



وهو أول معلق رياضي عراقي، وتقاعد من العمل الوظيفي في عام 1993.

وهو مؤيد عبد المجيد عبد اللطيف حسين ظاهر حمد علي حسن عرموش بدري (جد عشيرة البو بدري وهي أحد عشائر مدينة سامراء المعروفة) بن حسين (الملقب بعرموش) بن علي بن سعيد بن بدري، وعائلة البدري عائلة يرجع نسبها إلى الامام علي بن أبي طالب.

وشغل البدري منصب أمين صندوق الإتحاد العراقي لكرة القدم، ومدير عام الرياضة المدرسية 1962 – 1984، مدير الألعاب الرياضية في وزارة الشباب 1962 – 1984، أستاذ في كلية التربية الرياضية جامعة بغداد، سكرتير الاتحاد العراقي لكرة القدم 1970 – 1977 ، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم في 1977 ، 1980 و 1988.

وكان لمؤيد البدري العديد من المشاركات والكتابات في الصحف والمجلات وكان أولها كتب سلسة اسمها (الغيث) عام 1957، عمل محرراً في مجلة السينما العراقية، قسم الأخبار الرياضية، ترأّسَ تحرير جريدة الملاعب، وفي التلفزيون عمل كمعلق رياضي منذ 1963، وعمل مقدماً لبرنامج الرياضة في أسبوع 1963 – 1993.وتوفي الاعلامي الرياضي الشهير مؤيد البدري، حيث اعلنت عائلة البدري وفاته في اسكتلندا عن عمر ناهز الـ88 عامًا.

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