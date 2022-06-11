التربية تضع شرطا لتسليم بطاقة الإشتراك بالإمتحانات الوزارية للسادس الاعدادي (وثيقة)

2022/06/11 | 15:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

قررت وزارة التربية، اليوم السبت، عدم تسليم بطاقة الاشتراك للامتحانات الوزارية لطلبة السادس الاعدادي شريطة تحديث بطاقة الناخب.

وذكرت الوزارة في وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، انه " تقرر عدم تسليم بطاقة الاشتراك للامتحانات الوزارية لطلبة السادس الاعدادي الا بعد ان يتم تحديث بطاقة الناخب".

نص الوثيقة ادناه:

أكدت وزارة التربية، في وقت سابق، عدم وجود أي تغيير في جدول الامتحانات الوزارية الخاص بالدور الأول لمرحلة السادس الإعدادي بفروعه كافة.

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية حيدر فاروق السعدون في بيان سابق اطلعت عليه (بغداد اليوم)، إن “الوزارة سبق أن اعلنت الجدول الخاص بالامتحانات الوزارية للدور الأول من العام الدراسي 2021 ــ 2022 لمرحلة السادس الاعدادي، ولا توجد نية لتغيير مواعيده أو ترتيبه من جديد”.

وأضاف السعدون، أن “الجدول أُعد بحسب المواد العلمية الإنسانية بترتيب منهجي”، داعياً “الطلبة إلى الاستفادة من الوقت المتبقي على إجراء الامتحانات وهو ما يقارب 50 يوماً لمراجعة المنهج المقرر ومتابعة فضائية العراق التربوية والتواصل مع الأساتذة والمختصين للاستعداد الجيد للامتحانات بهدف تحقيق معدلات جيدة تؤهلهم للدخول إلى الجامعات والكليات التي يرومون تحقيق طموحاتهم المستقبلية لمسيرتهم العلمية المقبلة”.

وحددت وزارة التربية الثالث من تموز المقبل موعداً لامتحانات الدور الأول لطلبة السادس الإعدادي بجميع فروعه وأعلنت الجدول الخاص بالمواد الدراسية.

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