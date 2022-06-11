أسوة بأخواتها من المحافظات.. المثنى تطالب بصندوق لأعمارها

2022/06/11 | 15:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداددعت محافظة المثنى، اليوم السبت، الى انشاء صندوق لأعمار المحافظات الفقيرة على غرار صناديق اعمار الناصرية والمحافظات المحررة.

وقال نائب محافظ المثنى سامي الحساني في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "محافظتي المثنى والديوانية من المحافظات التي تتصدر الفقر والمحرومية في العراق، وليس فيها اي موارد غير التخصيصات التي تصل اليها من الموازنة العامة".

وأضاف ان "التخصيصات لاتصل بشكل كامل ولاتسد احتياج المحافظات ولو بشكل بسيط ، مما انعكس سلبا على واقع المحافظات خدميا وعلى البنى التحتية بشكل واضح".

وطالب الحساني بـ "انشاء صندوق لدعم واعمار المحافظات الفقيرة على غرار صناديق اعمار الناصرية والمناطق المحررة"، مبينا ان "الصندوق يشمل محافظتي المثنى والديوانية".

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