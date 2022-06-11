البرلمان العراقي: ملف سقوط الموصل قائم ولم يغلق

2022/06/11 | 16:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخە

وان عبدالله أحمد، اليوم السبت، أن ملف

سقوط مدينة الموصل قائم ولم يغلق.





وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، إن "عبد الله إستذكر

مرور ثماني سنوا

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