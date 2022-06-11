رد على موضوع التقدم والتطور فرضتها حتمية التاريخ - فلاح أمين الرهيمي

2022/06/11 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي الأستاذ منير كريم المحترم تحية طيبة إن موضوعك يمثل الفكر الليبرالي الذي يعتبر امتداد لتطور المرحلة الرأسمالية وقد اتخذت العولمة المتوحشة فلسفة لمرحلتها من خلال دمج الفكر الليبرالي الاقتصادي مع الديمقراطية التي تعتبر فكر سياسي.



اتخذت من الديمقراطية مفهوم الحق في الانتخابات والمساواة ومرجعية الشعب ومن الليبرالية الاقتصادية أخذت الفردانية الاقتصادية بعد تحولها ونقلها من الحقل الاقتصادية ا ......





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