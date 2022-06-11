الدورة العادية الخمسين لمجلس حقوق الانسان صراع أولويات الاهتمام.. فلسطين وأوكرانيا والمناخ وكوفيد 19 - خليل إبراهيم كاظم الحمداني

2022/06/11 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني الدورة العادية الخمسين لمجلس حقوق الانسانصراع أولويات الاهتمام..



فلسطين وأوكرانيا والمناخ وكوفيد 19مع الدورة الخمسين من الدورات الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان وبعد اكثر من ست عشر سنة على انشائه لايزال قلق الفاعلية لمنظومة حقوق الانسان العالمية محل امتحان، وقد يكون للعدد الهائل لموضوعات الاهتمام دور في تشتيت التركيز على أولويات لمواضيع محددة.



داناه عرض اولي مسبق عن هذه الدورة التي نأمل م ......





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