نائب رئيس البرلمان: ملف سقوط الموصل مازال قائماً وسنعمل على تفعيله

2022/06/11 | 16:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخە وان عبدالله أحمد، اليوم السبت، أن ملف سقوط مدينة الموصل مازال قائماً ولم يغلق.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إن “شاخه وان عبد الله إستذكر مرور ثماني سنوات على سقوط محافظة الموصل، والفاجعة الأليمة لجريمة سبايكر على يد عصابات داعش الإرهابي، في شهر حزيران عام 2014 وما حدث من مآسٍ وجرائم مروّعة بحق شعبنا في عديد من مناطق العراق، أسفرت عن إستشهاد وإصابة وتغييب عشرات الآلاف من المدنيين وتهجير الملايين من المدن”.

وأضاف، أنه “للأسف أكثر المتهمين لازالوا طلقاء من دون حساب أو قصاص، سنعمل على تفعيل توصيات اللجنة النيابية التحقيقية التي تشكلت عام 2014 بعد أحداث الموصل، وهذا الملف لازال قائماً ولم يغلق”.

وجدد عبد الله مطالبته بتعويض عائلات الشهداء وذويهم وتقديم الخدمات الأساسية للمناطق المحررة وتأمين عودة النازحين إلى ديارهم”.

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