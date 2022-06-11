مدير المرور يتدخل بحادثة الاعتداء بين منتسبين وسائق ويوعز بتشكيل مجلس تحقيقي

2022/06/11 | 16:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، تدخل مدير المرور اللواء الحقوقي طارق الربيعي بحادثة الاعتداء بين منتسبين وسائق ويوعز بتشكيل مجلس تحقيقي.وذكرت المديرية في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “المدير اطلع على المشاجرة بين المنتسبين وسائق المركبة التي انتشر مقطع فديو لهما اثناء الاعتداء.وبعد الاعتداء تم الصلح والتراضي بينهما”.واضاف “لكن […]

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