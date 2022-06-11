الصحة تسجل 137 إصابة جديدة بكورونا

2022/06/11 | 16:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الصحة، تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا ضمن موقفها الوبائي لليوم السبت.وأكدت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، تسجيلها 85 حالة تعافٍ من المرض"، مبينة أنها "سجلت حالة وفاة واحدة".ولفتت الصحة إلى أن "893 شخصاً تلقوا اللقاح المضاد لكورونا في الساعات 24 الماضية".

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