اعترافات مضيفة طيران في ثمانينيات القرن المنصرم.. ماذا قالت؟

2022/06/11 | 16:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روت آن هود، الروائية الأمريكية والمؤلفة الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز، في كتابها Fly Girl الصادر حديثًا، ذكرياتها عن سنوات مغامرتها كمضيفة طيران لدى شركة TWA للخطوط الجوية.وقالت: "لقد بلغت سن الرشد حين بلغت الطائرة النفاثة هذا السن".

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