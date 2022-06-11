ازمات اقتصادية تواجهها الحكومة العراقية

2022/06/11 | 16:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ضياء سعد عبد الله ..ومن بين القضايا الملحة الأخرى التي ستواجهها الحكومة المقبلة ، الحاجة إلى تنويع الاقتصاد والانتقال بطريقة تدريجية ومنظمة بعيدًا عن الاعتماد على ريع النفط.كما سيحتاج إلى خلق فرص عمل حقيقية خارج القطاع الحكومي التقليدي.ويوجد قرابة 4 ملايين موظف دائم في المؤسسات الحكومية ، بينما يتلقى 4 […]

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