السامرائي ينعى شيخ المعلقين مؤيد البدري

2022/06/11 | 16:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نعى رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، اليوم السبت، وفاة شيخ المعلقين ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الأسبق مؤيد البدري.

وقال السامرائي في تغريدة نشرها على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر وتابعتها (بغداد اليوم): "باسمنا وباسم اهالي سامراء والعراقيين أجمع أنعى عميد المعلقين الشخصية العراقية الرياضية الوطنية مؤيد البدري، فلروحه الرحمة ولذويه الصبر والسلوان".

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