الصحة تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا.. وحالة وفاة واحدة

2022/06/11 | 16:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا ضمن موقفها الوبائي لليوم السبت.

وأكدت الوزارة في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، تسجيلها 85 حالة تعافٍ من المرض”، مبينة أنها “سجلت حالة وفاة واحدة”.

ولفتت الصحة إلى أن “893 شخصاً تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الماضية”.

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