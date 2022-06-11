كي لاتضيع الهوية الثقافية ..

2022/06/11 | 16:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: هدى الحسيني

مما لاشك فيه، إن لكل مجتمع هوية

ثقافية، تميزه عن غيره من المجتمعات،

ويعتز بها، فيسعى جاهداً للحفاظ عليها؛

لأنها مصدر عزه، وفخره وانتماءه.

والمجتمع العراقي ينفرد بهوية ثقافية،

وطنية

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