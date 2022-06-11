2022/06/11 | 16:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة، اليوم السبت،

انخفاضاً ملحوظاً بإصابات فيروس كورونا

خلال آخر 24 ساعة.

ووفقاً للموقف الوبائي الذي تنشره

وكالة نون الخبرية، في أدناه، فأن

"الإصابات الجديدة بلغت 137 مع تسجيل حالة

وفاة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض كبير بعدد الاصابات .. العراق يسجل حالة وفاة بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض كبير بعدد الاصابات .. العراق يسجل حالة وفاة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).