في ذكرى فتوى الجهاد ..الحشد موقف وبطولة ..

2022/06/11 | 16:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ا.د.جهاد كاظم العكيلي || لم تمر إلا بضعة أيام حين تسلطت في مطلع حزيران من العام 2014 شراذم الأرض ونفاياتها على أجزاء واسعة من شمال العراق وغربه التي بدأتها بإحتلال مدينة الموصل، لتعيث في أرض العراق، أرض الرسل والأنبياء والأولياء والصالحين، قتلا وخرابا وفسادا حتى إنبرى رجال العراق شيبا وشبابا تلبية لفتوى […]

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