محطة في قلب كييف تهدف لإسقاط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

2022/06/11 | 16:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

داخل مبنى يعود تأريخه إلى القرن التاسع عشر في قلب كييف، تعمل مجموعة من الصحفيين الأوكرانيين والروس بجد، والهدف هو إسقاط الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وسلطت صحيفة “غارديان” البريطاني الضوء على تجربة قناة “صباح فبراير” الجديدة التي افتتحت مع الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا وتبث حصرا باللغة الروسية، وتستهدف سكان روسيا.

وتصف الصحيفة الأجواء داخل المحطة التلفزيونية الأوكرانية قائلة “أولغا فولكونا مقدمة تلفزيونية، تحضر لإجراء مقابلة مع خبير عسكري، وفي غرفة قريبة ينشر صحفيون محتوى على منصات تلغرام ويوتيوب وفيسبوك، ويستعد آخرون لإطلاق موقع إلكتروني للمحطة”.

ولدى قناة “صباح فبراير” هدف واحد يبدو مستحيلا وهو إسقاط الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وبخلاف بقية وسائل الإعلام العاملة في أوكرانيا، فإن هذه المحطة تستهدف فقط الجمهور الذي يعيش داخل روسيا.



ويتكون فريق المحطة من 70 شخصاً، روس وأوكرانيون، بعضهم يعمل بالخفاء في مدن روسية كبيرة ضمن شبكة سرية.

أما مؤسس القناة فهو إيليا بونوماريف، وكان نائبا في البرلمان الروسي، وهو الوحيد الذي عارض تصويت ضم موسكو لشبه جزيرة القرم عام 2014.

ولم يغفر الكرملين للنائب بونوماريف موقفه، فطرده من مجلس الدوما (البرلمان)، ومنعه من العودة عندما كان في رحلة إلى الولايات المتحدة، فاتخذ من كييف مقرا له، وفي عام 2019 أصبح مواطناً أوكرانيا.

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