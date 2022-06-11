أبل تحمي مستخدمي أندرويد بتطبيق “تراكر ديتيكت”.. رابط التحميل

2022/06/11 | 16:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طرحت شركة أبل، حديثا، تطبيقا جديدا لهواتف أندرويد باسم “تراكر ديتيكت” على متجر جوجل بلاي (google play) للحماية من الملاحقة والتعقب.ويحمل تطبيق أبل الجديد لهواتف أندرويد اسم تراكر ديتيكت (tracker detect) وهو عبارة عن ماسح ضوئي يرصد أجهزة إير تاج (air tag) التابعة لشركة أبل، والمخصصة لتعقب حاملها وتحديد موقعه، فهي تم […]

ظهرت المقالة أبل تحمي مستخدمي أندرويد بتطبيق “تراكر ديتيكت”..



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