وزارة الشباب والرياضة العراقية تنعى مؤيد البدري

2022/06/11 | 16:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الأسبق المعلق الرياضي المعروف عربيا مؤيد البدري، السبت، في إنكلترا عن 88 عاما، بعد معاناة طويلة مع المرض، بحسب ما أعلنت وزارة الشباب والرياضة العراقية.

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