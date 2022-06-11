تركي آل الشيخ يُثير تفاعلا بصورة.. هل اقترب ليفربول من حسم صفقة داروين نونيز؟

2022/06/11 | 16:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية جدلا عبر حسابه في تويتر.

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