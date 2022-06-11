2022/06/11 | 17:10 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: حسن الجنابي- وزير سابق
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدبلوماسية العراقية بعد 2003: إعادة توجيه البوصلة أم ضياعها ؟ - الجزء الاول) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تولّى حقيبة الخارجية في مرحلة ما بعد
2003 وزراء ذوو انتماءات أثنية وطائفية
انعكست، حسب إعتقاد الكثيرين وأنا
منهم، على الإجراءات والمواقف التي
أتخذوها أثناء عملهم على ر
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدبلوماسية العراقية بعد 2003: إعادة توجيه البوصلة أم ضياعها ؟ - الجزء الاول) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدبلوماسية العراقية بعد 2003: إعادة توجيه البوصلة أم ضياعها ؟ - الجزء الاول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).