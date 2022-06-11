2022/06/11 | 17:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسن الجنابي- وزير سابق

تولّى حقيبة الخارجية في مرحلة ما بعد

2003 وزراء ذوو انتماءات أثنية وطائفية

انعكست، حسب إعتقاد الكثيرين وأنا

منهم، على الإجراءات والمواقف التي

أتخذوها أثناء عملهم على ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدبلوماسية العراقية بعد 2003: إعادة توجيه البوصلة أم ضياعها ؟ - الجزء الاول) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدبلوماسية العراقية بعد 2003: إعادة توجيه البوصلة أم ضياعها ؟ - الجزء الاول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).