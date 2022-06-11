الدبلوماسية العراقية بعد 2003: إعادة توجيه البوصلة أم ضياعها ؟ - الجزء الاول



الدبلوماسية العراقية بعد 2003: إعادة توجيه البوصلة أم ضياعها ؟ - الجزء الاول
2022/06/11 | 17:10 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: حسن الجنابي- وزير سابق

 

تولّى حقيبة الخارجية في مرحلة ما بعد

2003 وزراء ذوو انتماءات أثنية وطائفية

انعكست، حسب إعتقاد الكثيرين وأنا

منهم، على الإجراءات والمواقف التي

أتخذوها أثناء عملهم على ر

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