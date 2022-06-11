2022/06/11 | 17:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت سلطة الطيران المدني، اليوم

السبت، موقفها من وجوب بطاقة التلقيح

الدولية للمسافرين.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران

المدني، جهاد الديوان، إن "تعليمات

وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة

والسلامة الوط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيران المدني تحسم الجدل بشأن بطاقة التلقيح الدولية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطيران المدني تحسم الجدل بشأن بطاقة التلقيح الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).